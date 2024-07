Sneijder denkt 'in principe niet' aan arbitragezaak

Wesley Sneijder wil graag naar Valencia, maar niet ten koste van alles. Tegenover NOS Langs de Lijn heeft de middenvelder laten weten het niet te zien zitten om eventueel door middel van een arbitragezaak een vertrek bij Ajax af te dwingen.

Op de vraag of een arbitragezaak voor Sneijder een optie is, is zijn antwoord duidelijk. "In principe niet", zei hij. "Zo zit ik niet in elkaar. Als ik bij Ajax moet blijven is dat ook zeker niet met tegenzin. Maar ik geef de moed niet op. Vaak wint een speler in een dergelijke zaak toch. Ik hoop dat Ajax deze week met Valencia gaat praten."

Want dat Sneijder graag naar Valencia wil, staat als een paal boven water. "Ik wil me graag als speler verder ontwikkelen. Om de tranfser te laten doorgaan zijn er echter wel twee partijen nodig die dat willen. Voorlopig zijn die er nog niet." Eerder deze week liet Sneijder al weten in ieder geval vóór 14 augustus, een kleine week voor de start van de Nederlandse competitie, duidelijkheid te willen.