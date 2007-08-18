Live voetbal

Overstap Pieroni naar Lens beklonken

Roland
18 augustus 2007, 16:05

Luigi Pieroni verhuist definitief naar Racing Lens. De Franse club huurt de spits voor één seizoen van FC Nantes, met de optie om hem daarna definitief over te nemen. 

Eerder vandaag maakte Lens op haar officiële website al bekend, dat het de Belg bijna binnen had. Ook Standard Luik hengelde naar de diensten van de international, maar Pieroni gaf de voorkeur aan een langer verblijf in Frankrijk. Voordat hij naar FC Nantes ging, stond hij ook enkele jaren onder contract bij AJ Auxerre. In België verdedigde hij de kleuren van RFC Luik en Excelsior Moeskroen.

Luigi Pieroni

Luigi Pieroni
Functie: Assistent coach
Leeftijd: 45 jaar (8 sep. 1980)

