Friend en Brouwers scoren voor Gladbach

18 september 2007, 00:00
Roland | Redacteur

Roel Brouwers heeft Borussia Mönchengladbach maandag drie punten bezorgd. De voormalig speler van Roda JC maakte na ruim een uur spelen het winnende doelpunt in de uitwedstrijd tegen Erzgebirge Aue (2-3). 

Naast Brouwers begon ook Patrick Paauwe in de basis bij die Fohlen. Naast beide Nederlanders bevatte de ploeg van coach Jos Luhukay nog twee spelers met ervaring in de Eredivisie, namelijk Alexander Voigt en Rob Friend. Dat leverde succes op, want in de 39ste minuut scoorde Friend, op aangeven van Voigt.

Roel Brouwers

Roel Brouwers
Functie: Assistent coach
Leeftijd: 44 jaar (28 nov. 1981)

