Vieira teleurgesteld in Internazionale

gaat niet in op een verzoek van Internazionale. De kampioen van de Serie A wil dat de middenvelder woensdag de interland met Frankrijk tegen Schotland laat schieten.

Vieira is net hersteld van een kuitblessure en Inter vreest dat de Fransman te veel hooi op zijn vork neemt. Hij kwam zaterdag ook al in actie tegen Italië (0-0).

"Ik heb nog nooit gekozen tussen club of land", laat Vieira weten. "Als ik fit ben, dan speel ik, of het nu voor de een of voor de ander is. Als de mensen van de club me iets te zeggen hebben, moeten ze hun mobieltje maar pakken en me direct bellen. Ik ben teleurgesteld."