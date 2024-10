Jol: "We missen een leider achterin"

De sportieve crisis bij Tottenham Hotspur houdt aan. De ploeg van trainer van Martin Jol leed maandag de vijfde competitienederlaag. Newcastle United was voor eigen publiek met 3-1 te sterk. Tottenham blijft door het verlies op de achttiende plaats staan in de Premier League met zeven punten uit tien duels.

Ondanks de nieuwe tegenvaller hield Jol vertrouwen in een betere toekomst. "Ik ben al gewend aan de druk. Al voor de start van het seizoen was die groot", zei de trainer over de speculaties over zijn mogelijke naderende vertrek.

"Alleen resultaten tellen. Ik hoop dat we donderdag in de UEFA Cup goed voor de dag komen." Dan zal Tottenham beter moeten verdedigen dan maandag. Defensieve fouten maakten het Newcastle erg gemakkelijk om te scoren. "We missen achterin een leider. Iemand moet opstaan en de touwtjes strak aantrekken."