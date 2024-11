De Mos: "Janssen als centrumverdediger naar EK"

Aad de Mos ziet in Theo Janssen een ideale centrumverdediger voor het Nederlands elftal. De 26-jarige Arnhemmer speelde vorig jaar enkele interlands links op het middenveld, maar volgens De Mos kan hij als verdediger ook prima uit de voeten.

"Theo kan op meerdere posities spelen, maar als centrumverdediger kan hij mee naar het EK komende zomer. Hij is flink afgevallen, wel acht kilo. Dat is helemaal zijn verdienste", zegt De Mos over Janssen, die zondag tegen Excelsior na lang blessureleed als invaller zijn rentree maakte in de hoofdmacht van de Gelderse club.

Vitesse won zondag overigens met 3-0 van Excelsior. "Dit was de perfecte wedstrijd, althans vanuit het oogpunt van een trainer. Niks weggeven en geduld opbrengen voor de eerste goal. Dat is zeldzaam hier in Geldredome. En we trokken ons niks aan van het publiek, die juichen toch wel bij een 3-0 zege", aldus De Mos.

Bron: Omroep Gelderland