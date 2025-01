Van Bommel bevestigt: "Ik wil terug in Oranje"

Mark van Bommel hoopt, nu Marco van Basten van het toneel verdwijnt en vervangen wordt door Bert van Marwijk, zijn interlandloopbaan nieuw leven in te kunnen blazen. De 30-jarige middenvelder bevestigde donderdag nogmaals dat hij na het EK, als Van Basten weg is als bondscoach, weer beschikbaar is voor Oranje.

"Na het EK is mijn schoonvader Bert van Marwijk bondscoach. Dat is geen garantie voor selectie. Maar ik heb gezegd dat ik beschikbaar ben", zegt Van Bommel in aanloop naar de UEFA Cup-wedstrijd tegen Anderlecht van komende donderdag. Of de verdedigende middenvelder ook daadwerkelijk weer terug zal keren in de nationale selectie, weet hij niet. "Het is aan de trainer of ik geselecteerd wordt."

Van Bommel speelde tot dusver veertig interlands, waarin hij zes keer scoorde. Zijn laatste interland dateert van het wereldkampioenschap van 2006 in Duitsland, waarin Nederland in de achtste finale sneuvelde tegen Portugal (1-0).