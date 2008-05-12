Tarvajärvi onzeker voor return tegen Zwolle

Niklas Tarvajärvi moet de terugwedstrijd tegen FC Zwolle in de play-offs om promotie/degradatie vermoedelijk aan zich voorbij laten gaan. De aanvaller van De Graafschap liep tijdens het eerste duel met Zwolle (1-3 zege) opnieuw een schouderblessure op.

Tarvajärvi, die twee doelpunten maakte, moest zondag vlak voor rust gewisseld worden. De schouder van de Fin bleek uit de kom geschoten. "Als ik het nu moet zeggen, denk ik nee", zegt Tarvajärvi tegen Omroep Gelderland over zijn kansen op een snel herstel. "Dit is niet een leuk gevoel. Ik geef mijn twee doelpunten weg voor mijn schouder."