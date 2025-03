Vermeende interesse Barcelona streelt Van der Vaart

Rafael van der Vaart maakte er nooit een geheim van: voetballen in Spanje is zijn absolute droom. De spelmaker van Hamburger SV voelt zich dan ook gestreeld nu Catalaanse media steeds vaker melden dat FC Barcelona een oogje heeft op de oud-Ajacied.

Van der Vaart, wiens moeder Spaans is, was afgelopen zomer al dicht bij een overstap naar Valencia. Toen ketste de transfer af, maar wellicht wordt het langer wachten wel beloond met een nog grotere club. "Iedereen weet dat dit een van mijn droomclubs is en dat ik daarmee in verband word gebracht, streelt me. Aan de andere kant weet ik heel goed dat ik mijn hoofd niet op hol moet laten brengen door een berichtje in een krant. Ik wacht wel af of de interesse concreet wordt", aldus de middenvelder tegenover De Telegraaf.

Van der Vaart vertrekt vrijwel zeker op korte termijn uit Duitsland. Een clausule in zijn contract maakt hem in de zomer van 2009 spotgoedkoop (anderhalf miljoen euro), waardoor een verkoop aanstaande zomer of winter voor HSV het voordeligst zou zijn.