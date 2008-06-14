Live voetbal 12

Lagerbäck "Slagkracht verloren na exit Ibrahimovic"

Ger
14 juni 2008, 21:09   Bijgewerkt: 21:17

Bondscoach Lars Lagerbäck van Zweden stelt dat het uitvallen van Zlatan Ibrahimovic zijn elftal de das om heeft gedaan tegen Spanje (1-2). De geblesseerde spits van Internazionale bleef in de rust in de kleedkamer achter. Met zijn vervanger Markus Rosenberg was Zweden een stuk minder gevaarlijk.

"Het was duidelijk dat we met het wegvallen van Zlatan Ibrahimovic slagkracht verloren", aldus Lagerbäck. "We hebben fantastisch gevochten, maar we hebben de tweede helft eigenlijk alleen maar verdedigd. Die late nederlaag is bitter."

Zlatan Ibrahimovic

Leeftijd: 44 jaar (3 okt. 1981)
Positie: S
Carrière
Wed.
Dlp.
2022/2023
Milan
4
1
2021/2022
Milan
23
8
2020/2021
Milan
19
15
2019/2020
Milan
18
10

Meer info

