Lagerbäck "Slagkracht verloren na exit Ibrahimovic"

Bondscoach Lars Lagerbäck van Zweden stelt dat het uitvallen van zijn elftal de das om heeft gedaan tegen Spanje (1-2). De geblesseerde spits van Internazionale bleef in de rust in de kleedkamer achter. Met zijn vervanger Markus Rosenberg was Zweden een stuk minder gevaarlijk.

"Het was duidelijk dat we met het wegvallen van Zlatan Ibrahimovic slagkracht verloren", aldus Lagerbäck. "We hebben fantastisch gevochten, maar we hebben de tweede helft eigenlijk alleen maar verdedigd. Die late nederlaag is bitter."