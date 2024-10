Tien gewonden door rellen bij Intertoto-duel

Bij het Intertoto-duel tussen Honved Budapest en SK Sturm Graz zijn zaterdag hevige rellen uitgebroken. Supporters van beide clubs gingen met elkaar op de vuist, waardoor er uiteindelijk tien mensen naar het ziekenhuis moesten worden afgevoerd.

bloed]}Het was een onrustige dag in Boedapest. Zo moest de politie al voor de wedstrijd iemand aanhouden, omdat de verdachte een politievoertuig had beschadigd. Ook tijdens het beladen duel misdroeg een gedeelte van de aanwezige aanhang zich. Oostenrijkse supporters van Graz gooiden met rookbommen in het stadion, waar op dat moment beide clubs aan het duel begonnen.

Sturm Graz-voorzitter Hans Rinner was teleurgesteld in het gedrag van de meegereisde fans, maar had tegelijkertijd geen goed woord over voor de stewards van Honved. De stadionmedewerkers, die normaal gesproken de fans in de gaten moeten houden, hebben zich volgens Rinner ook flink misdragen. Sommige stewards bekogelden volgens de preses de Oostenrijkse fans met onder meer losgerukte stoeltjes.

stoeltjes]}De Intertoto-strijd eindigde overigens in het voordeel van Sturm Graz. Na een 0-0 gelijkspel thuis leek de bezoekende ploeg in Boedapest onderuit te gaan, maar in twee minuten was de opgelopen 1-0 achterstand ongedaan gemaakt door goals van Beichler en Haas.