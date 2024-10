Duitse journalisten vinden Ribery de beste

Franck Ribery is verkozen tot Duits voetballer van het jaar. De Franse middenvelder van landskampioen en bekerwinnaar Bayern München kreeg tijdens een verkiezing onder Duitse sportjournalisten verreweg de meeste stemmen.

In totaal kreeg Ribery 224 punten, ruim meer dan nummer twee Michael Ballack (115) en Luca Toni (108). Alle spelers die in de Bundesliga spelen, of Duitsers die buiten de landsgrenzen hun brood verdienen, komen in aanmerking voor de prijs. Geen enkele Nederlandse voetballer in de Bundesliga haalde de top-tien.

Bij de verkiezing 'trainer van het jaar' eindigden wél twee Nederlanders bij de eerste tien. Huub Stevens (Hamburger SV) werd negende, Jos Luhukay van promovendus Borussia Mönchengladbach eindigde één plaats lager. De verkiezing werd gewonnen door Ottmar Hitzfeld, de succescoach van Bayern München.