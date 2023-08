Aissati 'snapt niets' van rol als reserve bij Ajax

Ismail Aissati verruilde deze zomer PSV voor Ajax omdat hij in Amsterdam wekelijks aan spelen toe hoopte te komen, maar tijdens de eerste competitiewedstrijd tegen Willem II zat de middenvelder negentig minuten op de bank. Coach Marco van Basten koos voor een middenveld met Evander Sno, Rasmus Lindgren en Urby Emanuelson. "Ja, ik snap het ook niet", reageert Aissati in Sp!ts.

"Tijdens de wedstrijdbespreking om 16.00 uur hoorde ik dat ik er naast zou staan. Een uitleg heb ik niet gekregen. Ik begrijp het ook niet", moppert Aissati.

Hoewel Ajax er weinig van bakte in Tilburg en vooral voetballend vermogen leek te missen, bleef Aissati negentig minuten op de bank. Zelfs een invalbeurt was hem, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Gregory van der Wiel en Jeffrey Sarpong, niet gegund. "Het is vreemd, heel vreemd", aldus de teleurgestelde jeugdinternational.

Volgens Van Basten was het 'een keuze' om Aissati op de bank te zetten. "We wisten dat het een gevecht zou worden, dus daarom kozen we voor Lindgren, Sno en Emanuelson. In die jongens zit volgens ons voldoende voetbal. Maar dat kwam er totaal niet uit. Het werkte niet", moest de oud-bondscoach na de wedstrijd toegeven.