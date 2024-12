El Hamdaoui opgenomen in voorselectie Marokko

De doelpuntenregen van Mounir El Hamdaoui in de Eredivisie is ook in zijn eigen land Marokko opgevallen. De spits van AZ, met twaalf doelpunten topscorer, heeft een uitnodiging ontvangen van bondscoach Roger Lemerre voor de oefeninterland tegen Zambia.

El Hamdaoui kwam als jongeling al eens uit voor Jong Oranje, maar koos daarna voor een interlandcarriere bij Marokko. Hij speelde al eens twee oefenduels voor het Afrikaanse land, maar kwam nog niet in een officiële wedstrijd in actie.

Voorlopige selectie Marokko:

Doel: Karim Zaza (Aalborg)

Verdediging: Abdessalam Ouaddou (AS Nancy), Badr El Kaddouri (Dinamo Kiev), Erbate Elamine (Olympique Marseille), Mehdi Benatia (Clermont foot), Oualid Regragui (Grenoble), Rabeh Youssef (Levski Sofia), Youssef El Akchaoui (NEC), Sbai Salaheddine (Charleroi)

Middenveld: Youssef Safri (SC Qatar), Hamdani Rachid (Clermont), Karim El Ahmadi (Feyenoord), Houcine Kharja (Siena), Yacine Abdessadki (SC Freiburg), Nabil El Zhar (Liverpool), Ahmed Ajeddou (Al-Ittihad), Zemmama Marouane (Al Shaab), Mehdi Taouil (Kilmarnock), Tarik Sektioui (FC Porto), Nabil Dirar (Club Brugge), Hicham Aboucherouane (Al-Ittihad)

Aanval: Youssef Hadji (AS Nancy), Benjelloun Abdessalam (Charleroi), Bouchaib El Moubarki (Grenoble), Marouane Chamakh (Bordeaux), Mohssine Iajour (Charleroi), Moncef Zerka (AS Nancy), Mounir El Hamdaoui (AZ) en Nabil Baha (Malaga).