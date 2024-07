Ferguson prijst Van der Sar: "Fantastische prestatie"

Manager Alex Ferguson van Manchester United heeft zijn waardering uitgesproken voor Edwin van der Sar. De Nederlandse doelman van de Engelse kampioen is sinds zaterdag, na de gewonnen wedstrijd tegen Everton (1-0), de keeper met het hoogste aantal minuten zonder tegendoelpunt in het Engels betaald voetbal.

Met 1104 minuten zonder tegentreffer passeerde Van der Sar op de lijst Steve Death van Reading, die in het seizoen 1978-1979 zijn recordreeks had neergezet. "Het is voor een groot deel zijn verdienste dat dit is gelukt", aldus Ferguson over de oud-international van Oranje. "Zonder meer een fantastische prestatie."

"Ik las de afgelopen week in de krant dat we sinds november geen goal meer tegen hebben gehad. Dat kon ik bijna niet geloven." De oefenmeester stelt dat Van der Sar rust en vertrouwen uitstraalt. "Dat slaat over op de rest van het elftal."