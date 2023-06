Herstelde Fabregas hervat training bij Arsenal

Cesc Fabregas heeft na een langdurige knieblessure zijn rentree in zicht. De 21-jarige middenvelder van Arsenal, die sinds eind december aan de kant stond, heeft inmiddels de training hervat.

Volgens manager Arsene Wenger heeft Fabregas nog enkele weken nodig voordat hij weer wedstrijden kan spelen. "Hij is fysiek in orde, maar hij heeft nu vooral trainingen nodig om weer in vorm te raken", aldus de Fransman.

Fabregas liep zijn kwetsuur op tegen Liverpool (1-1) op 21 december 2008. Sinds de afwezigheid van de middenvelder steekt Arsenal in een wisselvallige vorm. In de Premier League hebben de Londenaren liefst dertien punten achterstand op koploper Manchester United.