Azië: Saoedi Arabië ontsnapt aan duur puntverlies

In de Aziatische zone is Saoedi Arabië aan duur puntverlies ontsnapt. Voor eigen publiek stonden de Zonen van de Woestijn bij rust met 1-2 achter tegen de Verenigde Arabische Emiraten. In de laatste twintig minuten kwam het thuisland echter sterk terug en boog het via Fares Juma (eigen doelpunt) en Naif Hazazi de achterstand om in een 3-2 overwinning.

Door de zege behouden de Arabieren een goede uitgangspositie op deelname aan het eindtoernooi. Na zes duels hebben ze tien punten, evenveel als nummer twee Noord-Korea. Zuid-Korea gaat met één punt voorsprong aan de leiding. De Aziatische Tijgers hebben bovendien een duel minder gespeeld dan beide landen.