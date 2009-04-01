Live voetbal

Azië: Saoedi Arabië ontsnapt aan duur puntverlies

0 reacties
Rahied
1 april 2009, 21:36   Bijgewerkt: 2 april 2009, 13:22

In de Aziatische zone is Saoedi Arabië aan duur puntverlies ontsnapt. Voor eigen publiek stonden de Zonen van de Woestijn bij rust met 1-2 achter tegen de Verenigde Arabische Emiraten. In de laatste twintig minuten kwam het thuisland echter sterk terug en boog het via Fares Juma (eigen doelpunt) en Naif Hazazi de achterstand om in een 3-2 overwinning.

Door de zege behouden de Arabieren een goede uitgangspositie op deelname aan het eindtoernooi. Na zes duels hebben ze tien punten, evenveel als nummer twee Noord-Korea. Zuid-Korea gaat met één punt voorsprong aan de leiding. De Aziatische Tijgers hebben bovendien een duel minder gespeeld dan beide landen.

Klik op een van onderstaande afbeeldingen en download de app voor Android of iOS!

FCUpdate-app op Android
FCUpdate-app op IOS
Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Saoedi-Arabië - Ver. Ar. Emir.

3 - 2
Gespeeld op 1 apr. 2009
Competitie: WK Kwalificatie Azië
Seizoen: 2010 South Africa

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel