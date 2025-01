'Feyenoord denkt aan Molenaar als directeur'

Keje Molenaar is in beeld bij Feyenoord. De oud-prof is één van de kandidaten om algemeen directeur te worden in de Kuip, zo liet Voetbal International-hoofdredacteur Johan Derksen weten in de voetbaltalkshow FC Rijnmond van RTV Rijnmond.

Molenaar zou bij Feyenoord de opvolger moeten worden van Eric Gudde, over wie de Rotterdamse club volgens Derksen niet tevreden is. Als speler stond Molenaar tussen 1985 en 1989 onder contract bij Feyenoord. Ook speelde hij voor FC Volendam en Ajax. Na zijn loopbaan als voetballer maakte hij carrière als advocaat.