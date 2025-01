KNVB legt zich neer bij standpunt Cruijff

De KNVB heeft maandagmiddag in een schriftelijke reactie laten weten het standpunt van Johan Cruijff, om af te zien van een officiële rol als WK-ambassadeur, te begrijpen en te respecteren. De voetbalbond had de voormalig topvoetballer graag willen inzetten in de campagne om het WK voetbal in 2018 of 2022 naar Nederland en België te halen.

"Ik word pas ambassadeur als ik het gevoel krijg dat de kandidatuur breed gedragen wordt. Dat iedereen er de schouders onder zet", liet Cruijff maandagochtend weten in De Telegraaf. "Dat gevoel heb ik nog niet, dus wil ik best advies geven, maar ze niet officieel vertegenwoordigen."

"Over zijn rol en inzet gaat Johan Cruijff zelf", aldus de KNVB. "We zijn blij met zijn betrokkenheid en delen zijn gevoel dat een kandidatuur breed gedragen moet worden. De relatie tussen Cruijff en The Holland Belgium Bid is precies zoals Johan schrijft in zijn column. Daar bestaat geen misverstand over en we hebben dat eerder zo met hem afgestemd."