Lensky: "Bij Feyenoord bewust beschadigd"

Jacob Lensky heeft geen goed woord over voor zijn ploeggenoten bij zijn vorige club Feyenoord. Volgens de Canadese middenvelder van FC Utrecht is de voetbalwereld zelfs volledig verziekt.

"Ik was een spontane en open jongen, maar teamgenoten hebben me bewust beschadigd", zegt Lensky in Voetbal International over zijn Rotterdamse periode. "Zelfs zij van wie ik dacht dat ze mijn vrienden waren, hebben me gebruikt. Elke dag weer werd ik alleen maar weggehoond, terwijl ik me probeerde te bewijzen. Door beroemde spelers, jongens met een grote staat van dienst. Elke bal vonden ze shit, en telkens weer vroegen ze waarom ik niet gewoon weg kon gaan. Dan waren ze van me af."

"Het wereldje eromheen haat ik verschrikkelijk. Het is volledig verziekt. Bijna iedereen gedraagt zich conservatief, je mag niet anders zijn. Ik ben wél anders en dat vinden de mensen raar", aldus Lensky, die ook bij FC Utrecht niet veel vrienden heeft. "Ligt ook aan mezelf, ik sluit me op de club af van de rest. Niemand kent me echt. Maar voetballers zijn niet mijn types. Mijn grootste ergernis? Iedereen is hetzelfde. Allemaal houden ze van videogames, hebben ze de haren netjes met gel in model en als de een iets heeft, wil de ander dat ook. Puur kuddegedrag. Ik vind het vreselijk."