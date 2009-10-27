Live voetbal 6

'Twente en McClaren akkoord over nieuw contract'

0 reacties
Ger
27 oktober 2009, 00:17   Bijgewerkt: 09:19

De contractverlenging van trainer Steve McClaren bij koploper FC Twente is volgens TC/Tubantia beklonken. De Engelsman (48) blijft een seizoen langer in Enschede, tot medio 2011.

In de verbintenis is een clausule opgenomen, waardoor McClaren na dit seizoen alsnog kan overstappen naar een club uit de Premier League, zo schrijft het regionale dagblad. De oud-bondscoach van Engeland is bezig aan zijn tweede voetbaljaargang bij FC Twente.

McClaren werd in 2008 vastgelegd als opvolger van Fred Rutten. In zijn eerste seizoen bereikte hij met de Tukkers de bekerfinale, die na strafschoppen werd verloren van SC Heerenveen.

Black Friday-kortingen Nike: tot 50% korting op voetbalshirts!

Black Friday-kortingen Nike: tot 50% korting op voetbalshirts!

  • Black Friday
Lees ook:
Feyenoord-speler Quinten Timber

Wim Kieft is kritisch op Quinten Timber: 'Wat is er met hem aan de hand?'

  • Gisteren, 19:57
  • Gisteren, 19:57
Davy Klaassen en Louis van Gaal

Klaassen gaat in tegen Van Gaal en denkt dat Ajax snel terug kan naar topniveau

  • Gisteren, 18:58
  • Gisteren, 18:58
Ajax en Martin van Geel

Martin van Geel ziet eventuele terugkeer naar Ajax niet zitten

  • Gisteren, 17:58
  • Gisteren, 17:58
0 reacties
Reageren
0 reacties

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
6
Ajax
13
4
20
7
Groningen
13
0
20
8
Twente
13
2
17
9
Fortuna
13
-2
17
10
Sparta
13
-10
17

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel