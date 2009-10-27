'Twente en McClaren akkoord over nieuw contract'

De contractverlenging van trainer Steve McClaren bij koploper FC Twente is volgens TC/Tubantia beklonken. De Engelsman (48) blijft een seizoen langer in Enschede, tot medio 2011.
In de verbintenis is een clausule opgenomen, waardoor McClaren na dit seizoen alsnog kan overstappen naar een club uit de Premier League, zo schrijft het regionale dagblad. De oud-bondscoach van Engeland is bezig aan zijn tweede voetbaljaargang bij FC Twente.
McClaren werd in 2008 vastgelegd als opvolger van Fred Rutten. In zijn eerste seizoen bereikte hij met de Tukkers de bekerfinale, die na strafschoppen werd verloren van SC Heerenveen.
