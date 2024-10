Geschorste Suarez toch mee naar Turijn

Luis Suarez mag niet meedoen tegen Juventus, maar stapt toch met zijn ploeggenoten het vliegtuig in richting Italië. "Ik wil mijn ploeggenoten helpen", zegt hij in De Telegraaf. Ajax moet in Turijn proberen een 1-2 achterstand goed te maken.

In de heenwedstrijd tegen Juventus, afgelopen donderdag, liep Suarez tegen een domme gele kaart aan. Hierdoor is hij geschorst voor de return, tot onvrede van coach Martin Jol. "In het gesprek dat ik met hem voerde over de onnodige gele kaart in de thuiswedstrijd, gaf hij aan graag mee te gaan", aldus Jol in dezelfde krant.

Tegen Juventus kan Jol vrijwel zeker weer beschikken over Gabri en Oleguer. Beide Spanjaarden zijn hersteld van blessures. Ook Rasmus Lindgren is vrijwel fit.