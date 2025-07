Oranje onder 17 loopt plaatsbewijs voor EK mis

Het Nederlands elftal voor spelers onder zeventien jaar heeft naast een ticket voor het EK gegrepen. Oranje verloor het beslissende groepsduel van Tsjechië: 0-1. Een gelijkspel was voldoende geweest voor kwalificatie.

Door de nederlaag eindigden Nederland en Tsjechië in punten gelijk, maar het onderlinge resultaat is het nadeel van de ploeg van coach Albert Stuivenberg. Het is voor het eerst sinds 2006 dat Oranje ontbreekt op het Europees kampioenschap.