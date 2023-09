Hutchinson: "PSV nam al contact met me op"

In de zoektocht naar versterkingen is PSV uitgekomen in Denemarken. De Canadese middenvelder Atiba Hutchinson staat in de belangstelling van de Eindhovense club. Althans, dat meldt Hutchinson zelf tegenover De Telegraaf.

"PSV is een zeer interessante club voor mij. Ze hebben contact opgenomen en willen me graag hebben", zegt de 27-jarige Canadees, die transfervrij kan vertrekken bij FC Kopenhagen. De multifunctionele middenvelder speelde dit seizoen twee keer tegen PSV, in de groepsfase van de Europa League. Hij staat al sinds 2006 onder contract in Kopenhagen en is een vaste waarde in de nationale ploeg van Canada.