Diego Forlan wil nooit meer in Engeland spelen. De Uruguayaanse spits kwam eerder uit voor Manchester United, maar redde het daar niet. Nu is hij tevreden in Spanje, bij Atletico Madrid. De interesse van Tottenham Hotspur werd dan ook resoluut van de hand gewezen.

“Tottenham zit op het goede spoor, maar ik ben niet van plan om te gaan spelen voor welke Engelse club dan ook”, vertelde Forlan aan de officiële website van de FIFA. “In Spanje is het een stuk warmer en het is inmiddels mijn thuis. Ik verheug me ook op het nieuwe seizoen met Atletico. Ik zal nooit meer in Engeland spelen, maar heb nog wel mooie herinneringen aan mijn tijd daar.”

Forlan vindt het wel jammer dat hij nooit de kans heeft gehad om met Wayne Rooney samen te spelen bij Manchester United. “Ik was toen nog erg jong en voor mijn gevoel begon ik te wennen toen ik verkocht werd en Rooney kwam. Ik denk dat we samen met meest gevreesde aanvallende koppel van Europa hadden kunnen zijn, maar het mocht niet zo zijn.”

Dinsdagavond zal Forlan het met Uruguay opnemen tegen Nederland, in de halve finale van het WK.