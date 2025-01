Gerrard blijft beschikbaar voor Engeland

Als het aan Steven Gerrard ligt, speelt hij ook nog voor Engeland op het EK in Polen en Oekraïne, in 2012. De middenvelder van Liverpool werd met Engeland door Duitsland uitgeschakeld op het WK in Zuid-Afrika. Dat gebeurde al in de achtste finale.

“Ik wil echt niet dat de wedstrijd tegen Duitsland mijn laatste voor Engeland was”, vertelde Gerrard. “Ik denk dat er wel veel gaat veranderen in het team en of ik wel of niet geselecteerd word, hangt af van de bondscoach. Maar ik blijf in ieder geval beschikbaar voor mijn land."