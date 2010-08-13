Live voetbal 3

Kamp-Strootman baalt van houding Sparta

0 reacties
Roland
13 augustus 2010, 10:32   Bijgewerkt: 10:37

De zaakwaarnemer van Kevin Strootman, Chiel Dekker, is niet te spreken over de manier waarop Sparta zich opstelt. De vraagprijs van de Rotterdamse club voor de middenvelder is volgens de makelaar dusdanig hoog, dat FC Utrecht afgehaakt is. En dat terwijl Utrecht een prima club voor Strootman zou zijn, vindt Dekker.

"FC Utrecht is een club in opkomst die qua mentaliteit en voetbal goed bij Kevin zou passen. Van alle clubs die hem wilden hebben, is FC Utrecht de enige met dezelfde staf als een jaar geleden", zegt Dekker in AD Sportwereld. Volgens hem maakt Sparta een transfer van zijn speler naar de Domstad echter onmogelijk. "Omdat FC Utrecht is geschrokken van de vraagprijs, zijn de gesprekken over Strootman stopgezet. Dit is een vervelende situatie. We hebben vorig jaar de afspraak gemaakt dat Kevin nog een jaar zou blijven. Daarna zou Sparta meewerken aan een transfer."

FC Utrecht-directeur Foeke Booy bevestigt in dezelfde krant dat zijn club voorlopig afgehaakt is in de race is om Strootman. Hij zegt er echter bij dat het niet alleen om financiële redenen is, maar ook omdat 'de prioriteit ligt bij andere posities'.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Peter Bosz van PSV

Bosz wisselde Saibari ‘zeker niet’ met oog op Afrika Cup

  • Gisteren, 23:29
  • Gisteren, 23:29
PSV-speler Couhaib Driouech

Kwakman: ‘Medespelers worden gek van Driouech, je weet niet wat je krijgt’

  • Gisteren, 22:39
  • Gisteren, 22:39
PSV-spelers Ivan Perisic, Couhaib Driouech en Joey Veerman

PSV met de schrik vrij tegen Heracles in doelpuntenfestijn en is winterkampioen

  • Gisteren, 22:01
  • Gisteren, 22:01
0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Kevin Strootman

Kevin Strootman
Leeftijd: 35 jaar (13 feb. 1990)
Positie: M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2024/2025
Genoa
-
-
2023/2024
Genoa
27
0
2022/2023
Genoa
30
2
2021/2022
Cagliari
10
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
7
Utrecht
15
6
22
8
Twente
15
3
21
9
Sparta
15
-11
20
10
PEC
16
-16
19
11
Go Ahead
15
-1
18

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel