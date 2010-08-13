Kamp-Strootman baalt van houding Sparta

De zaakwaarnemer van , Chiel Dekker, is niet te spreken over de manier waarop Sparta zich opstelt. De vraagprijs van de Rotterdamse club voor de middenvelder is volgens de makelaar dusdanig hoog, dat FC Utrecht afgehaakt is. En dat terwijl Utrecht een prima club voor Strootman zou zijn, vindt Dekker.

"FC Utrecht is een club in opkomst die qua mentaliteit en voetbal goed bij Kevin zou passen. Van alle clubs die hem wilden hebben, is FC Utrecht de enige met dezelfde staf als een jaar geleden", zegt Dekker in AD Sportwereld. Volgens hem maakt Sparta een transfer van zijn speler naar de Domstad echter onmogelijk. "Omdat FC Utrecht is geschrokken van de vraagprijs, zijn de gesprekken over Strootman stopgezet. Dit is een vervelende situatie. We hebben vorig jaar de afspraak gemaakt dat Kevin nog een jaar zou blijven. Daarna zou Sparta meewerken aan een transfer."

FC Utrecht-directeur Foeke Booy bevestigt in dezelfde krant dat zijn club voorlopig afgehaakt is in de race is om Strootman. Hij zegt er echter bij dat het niet alleen om financiële redenen is, maar ook omdat 'de prioriteit ligt bij andere posities'.