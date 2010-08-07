Toivonen helpt PSV aan zege in Friesland

SC Heerenveen-uit, het is niet de meest makkelijke wedstrijd om het seizoen mee te starten. Toch is PSV, in tegenstelling tot FC Twente een dag geleden, schadevrij uit de openingswedstrijd gekomen. Door twee treffers van Ola Toivonen en één van Orlando Engelaar wonnen de Eindhovenaren in het Abe Lenstra Stadion met 1-3 van de ploeg van de debuterende trainer Ron Jans.

Een prima start dus voor PSV, dat deze zomer vooral investeerde in goals. Het plukte Marcus Berg en Jeremain Lens weg bij respectievelijk HSV en AZ en haalde ook verloren zoon Jonathan Reis terug. Reis was door een gebrek aan wedstrijdritme nog niet van de partij in Friesland, Berg en Lens stonden wel aan de aftrap.

De beste kansen waren voor Heerenveen, dat in rechtsback Daryl Janmaat zijn gevaarlijkste man had. De pas 21-jarige verdediger nam alleen al in de eerste 45 minuten drie keer PSV-keeper Andreas Isaksson onder vuur. De tweede keer, na 24 minuten, zette hij met één schijnbeweging drie PSV-verdediger op het verkeerde been en kon hij vrij doorlopen richting het Eindhovense doel. Zijn schot ging naast, maar het gaf aan hoe kwetsbaar PSV achterin was.

Dat PSV ondanks het matige spel in de eerste helft wel op voorsprong kwam, was te danken aan Ola Toivonen. De Zweed kopte de bal in de 52ste minuut, na een combinatie met Stanislav Manolev, via de binnenkant van de paal binnen. Een mooie opsteker voor de bezoekers, maar tien minuten later was het alweer gelijk. Uit een hoekschop van Roy Beerens kon Milan Kopic ongehinderd de 1-1 binnenkoppen.