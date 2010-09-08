Live voetbal 1

Ook Denneboom op proef bij AEK Larnaca

Rahied
8 september 2010, 12:25

Nog even en er staan alleen nog maar Nederlanders op de loonlijst bij AEK Larnaca. RTV Rijnmond meldt dat Romano Denneboom vorige week stage heeft gelopen bij de Cypriotische club. De ex-speler van onder FC Twente, SC Heerenveen, Willem II en Sparta Rotterdam mocht ook meedoen in een oefenduel van de ploeg.

Of Denneboom een contract heeft overgehouden aan zijn uitstapje naar Cyprus is nog niet bekend. Ook Alexander van Dommelen, spits van Topklasser Barendrecht, was de afgelopen week op proef bij Larnaca. Bij die club is Jordi Cruijff hoofdcoach. De Nederlanders Danny Schenkel, Kevin Hofland, Edwin Linssen en Gregoor van Dijk behoren tot de selectie van Cruijff, die wordt geassisteerd door Ton Caanen.

Romano Denneboom

Romano Denneboom
Delfia Hollandia Combinatie
Team: DHC
Leeftijd: 44 jaar (29 jan. 1981)
Carrière
Wed.
Dlp.
2012/2013
Lienden
24
1
2011/2012
Harkemase Boys
9
2
2010/2011
Bielefeld
8
0
2009/2010
Twente
0
0

