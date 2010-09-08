Ook Denneboom op proef bij AEK Larnaca

Nog even en er staan alleen nog maar Nederlanders op de loonlijst bij AEK Larnaca. RTV Rijnmond meldt dat vorige week stage heeft gelopen bij de Cypriotische club. De ex-speler van onder FC Twente, SC Heerenveen, Willem II en Sparta Rotterdam mocht ook meedoen in een oefenduel van de ploeg.

Of Denneboom een contract heeft overgehouden aan zijn uitstapje naar Cyprus is nog niet bekend. Ook Alexander van Dommelen, spits van Topklasser Barendrecht, was de afgelopen week op proef bij Larnaca. Bij die club is Jordi Cruijff hoofdcoach. De Nederlanders Danny Schenkel, Kevin Hofland, Edwin Linssen en Gregoor van Dijk behoren tot de selectie van Cruijff, die wordt geassisteerd door Ton Caanen.