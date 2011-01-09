Porto blijft maar winnen, ook Sporting zegeviert

FC Porto heeft zich zaterdag, op de vijftiende speeldag in de Liga ZON Sagres, van zijn dertiende competitiezege verzekerd. De Draken peuzelden voor eigen publiek Maritimo Funchal op: 4-1. Freddy Guarin (2), James Rodriguez en Hulk maakten de goals voor Porto. Baba deed tussendoor iets terug namens de eilandbewoners.

Porto blijft zodoende ongeslagen. De topclub heeft na vijftien wedstrijden 41 punten. Daarmee gaat het fier aan kop in Portugal. De voorsprong op nummer twee Benfica, dat nog wel een wedstrijd tegoed heeft, bedraagt liefst elf punten.

Het gat naar Sporting Lissabon, de nummer drie van de ranglijst, bedraagt zelfs al dertien punten. De hoofdstedelingen zetten de topper tegen Sporting Braga met 2-1 naar hun hand, maar lijken ondanks dat al kansloos voor de landstitel.