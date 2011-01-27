Rutten baalt van verlies: "Dit zit heel diep bij mij"

PSV-coach Fred Rutten maakte er woensdagavond laat geen geheim van dat de bekernederlaag bij FC Twente hem veel pijn deed. De Eindhovenaren verloren de beslissende penaltyserie met 8-7.

"Dit zit heel diep bij mij", gaf de oud-Twentenaar eerlijk toe. Hij vond het verlies niet terecht. "Ik denk dat wij heel goed hebben gespeeld. Vooral in de eerste helft hebben we FC Twente nota bene in eigen huis helemaal vast gezet. Helaas zijn we vergeten onszelf met doelpunten te belonen."

PSV scoorde pas in blessuretijd, nadat Theo Janssen dat eerder voor FC Twente had gedaan. Rutten: "Vervolgens hebben wij in de verlenging prachtige kansen gehad. Ook die hebben we niet benut. Dat gaan we er via strafschoppen uit. Erger kan volgens mij niet."