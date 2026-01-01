Sam van Royen heeft zijn moeder Heleen van Royen een prachtige verrassing bezorgd op oudjaarsavond. De verslaggever van Ziggo Sport reisde geheel onverwachts vanuit Marokko terug naar Nederland om oud- en nieuw met zijn moeder en overige familieleden te kunnen vieren.

Van Royen is sinds medio december namens Ziggo Sport op locatie in Marokko om verslag te doen van de Afrika Cup. Het toernooi duurt nog tot en met 18 januari 2026 en de bedoeling was dat de 29-jarige verslaggever een maand lang in het Noord-Afrikaanse land zou verblijven.

Artikel gaat verder onder video

Van Royen miste onder meer kerst met zijn familie, maar reisde op oudjaarsavond ruim 2.000 kilometer vanuit Marokko naar Nederland om de jaarwisseling met zijn familie mee te kunnen maken. Zijn moeder Heleen van Royen, bekend als schrijfster, plaatste op Instagram een video waarin zij tot tranen geroerd is door de verrassende aanwezigheid van haar zoon.

“VERRASSING! Sam zou een maand in Marokko zijn voor de Afrika Cup, was er niet met kerst, maar kwam toch even naar huis voor Oud & Nieuw. ☺️✨Zo blij!”, schrijft Heleen van Royen bij de video.

Van Royen heeft niet lang om met zijn familie te zijn: de Afrika Cup gaat aanstaande zaterdag alweer verder met achtste finales van het toernooi.