Wytse van der Goot geeft toe dat hij in zijn werk als voetbalcommentator niet immuun is voor kritiek. De 43-jarige commentator roept in gesprek met Voetbal International een enorme blunder in herinnering die hij ooit maakte bij een wedstrijd tussen Manchester City en Manchester United.

Van der Goot beging in juni 2023 tijdens de prijsuitreiking van de FA Cup-finale tussen Manchester City en Manchester United (2-1) een grote fout. Nadat Erik ten Hag zijn verliezersmedaille had opgehaald en vanaf het balkon van Wembey naar beneden liep, had de toenmalig manager van United even contact met een gehandicapte supporter.

Van der Goot noemde de gehandicapte supporter ‘een gek’. “Wat gebeurt hier nou? En hoe komt die gek in de buurt van Erik ten Hag?”, vroeg de commentator zich hardop af. “Dat zag eruit alsof er al een paar pints (biertje, red.) in zitten.”

Het kwam de commentator van Ziggo Sport toen online op veel kritiek te staan. Van der Goot maakte nog tijdens de uitzending zijn excuses: “De jongen die bij Ten Hag stond… daar was helemaal niks mee aan de hand. Dus daarvoor in ieder geval welgemeende excuses van mijn kant. Dat was geen vreemd moment: dat was juist een heel mooi moment. Excuses nogmaals daarvoor.”

Het ongelukkige moment staat nog altijd in het geheugen van Van der Goot gegrift. “Dat vond ik echt super vervelend. Dat was een heel domme en een te voorkomen fout. Daar lag ik toen wel even wakker van, ja”, erkent hij.

Van der Goot is gevoelig voor wat kijkers vinden van zijn commentaar. “Ik ben weg van social media. Het is heerlijk. De complimenten komen niet meer naar me toe, dat is jammer. Maar tien complimenten wegen even zwaar als één belediging. Ik heb wel een anoniem burner account, voor de informatie. Maar ik zoek nooit meer op mijn eigen naam”, zegt hij.

Van der Goot stipt aan dat veel kijkers zich niet realiseren onder wat voor omstandigheden hij zijn werk doet. “Ik word er júíst daarom boos van. Als je niet weet waar je het over hebt, hou dan je mond”, aldus de commentator.