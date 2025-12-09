Marco van Basten pleit nog altijd voor de samensmelting van de voetbalcompetities van Nederland en België. De BeNeLiga kan op een stuk minder enthousiasme rekenen van Youri Mulder. Aan tafel bij Rondo ontstond maandagavond een felle discussie tussen de twee oud-voetballers.

Volgens Van Basten leidt een BeNeLiga tot een ‘betere competitie’, waardoor de clubs beter bestand zijn tegen het ‘Europese geweld’. Mulder verwacht echter dat de afstand tot de Europese top nauwelijks afneemt. Als Van Basten hem onderbreekt, reageert Mulder: “Wacht nou even. Die afstand blijft sowieso groot, die verklein je misschien met 3,5 procent.”

“Er is een bekend voorbeeld in de sport waar twee landen samengingen: Oost- en West-Duitsland. Daar werd het niet heel veel sterker van. Geen sterker Duits elftal, geen sterkere competitie, noem maar op. Dus ik denk niet dat het hier veel verschil gaat maken. Dan krijg je gewoon Beveren tegen Helmond Sport”, aldus Mulder.

Van Basten reageert fel: “Ik vind het echt onzin wat jij zegt. Dat zijn namelijk de beste ploegen van België, met de beste ploeg van Nederland bij elkaar. Dan krijg je toch een betere competitie?” Mulder antwoordt daarop: “Ik zei toch niet dat je niet een betere competitie krijgt?” Van Basten stelt: “Daar gaat het toch om?” Ondertussen geeft presentator Wytse van der Goot een veelzeggende blik richting de camera.

Mulder vraagt zich af ‘hoeveel beter’ de competitie wordt. “Dáár gaat het toch om? Je wil de aansluiting gaan vinden naar Real Madrid, Barcelona, Chelsea en weet ik veel allemaal. Die ga je toch nooit overbruggen? Waarom zou je het doen dan?” Volgens Van Basten komen de clubs dan echter ‘veel dichterbij’. “In spanning, kwaliteit, geld, al dat soort dingen.”

Mulder gelooft er weinig van. Hij wijst er bovendien op dat het aantal wedstrijden in de Champions League en Europa League is toegenomen, dus dat de weerstand ‘er al is’. Van Basten concludeert: “Ja, ik heb begrepen dat jij geen voorstander bent.”

De voormalig Belgisch voetbalster Imke Courtois speelde daadwerkelijk in een BeNeLiga. Wat vond zijn ervan? Women's BeNe League werd tussen 2012 en 2015 georganiseerd. “Het grote voordeel was de samensmelting van twee licht verschillende voetbalculturen. Wij wonnen van Ajax, omdat Ajax mooi voetbalt en wij vol de duels in gingen.

Geen BeNeLiga bij de mannen

In 2022 ging de streep door de BeNeLiga bij de mannen, omdat de zes Nederlandse clubs die deelnamen aan het overleg concludeerden dat er ‘onvoldoende draagvlak’ was. België was veel enthousiaster, maar AA Gent-voorzitter Ivan de Witte zag het al aankomen: “Ik ben teleurgesteld, maar mijn realisme heeft er wel rekening mee gehouden.” Volgens adviseur Pieter Nieuwenhuis mislukte het project vooral omdat ‘het te lang geduurd’ had en daardoor het momentum verdween. Bovendien zouden Nederland en België drie Europese tickets verliezen, iets wat volgens hem ‘verschrikkelijk’ zou zijn. Uiteindelijk was er te weinig steun en verdween de BeNeLiga definitief in de prullenbak.