Wytse van der Goot zet Marco van Basten met pijnlijke opmerking op zijn plek

Vanwege de wedstrijd Nederland - Litouwen van maandagavond (aanvang 20.45 uur) begint Rondo deze keer niet om 20.30 uur, maar om 19.25 uur. Van der Goot begint de uitzending door Van Basten te vragen of hij nu helemaal uit zijn doen is.

"Volledig", zegt de voormalige trainer dan met een glimlach op zijn gezicht. "Ik heb dat ook een beetje', reageert Van der Goot dan. "Het is vroeger, we eten op een andere tijd."

Artikel gaat verder onder video

"Ik weet ook niet wat ik moet zeggen", stelt Van Basten dan. "Ik weet ook niet wat ik hier doe, überhaupt." Van der Goot deelt dan een pijnlijke sneer uit. "Dat vragen wij ons ook wel eens af. Maar we zijn alsnog blij dat je er bent", luidt de reactie richting Van Basten, die erom bekend staat namen door elkaar te halen of weinig tot geen 'huiswerk' te doen om goed voorbereid aan te schuiven bij de voetbaltalkshow.