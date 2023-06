Wytse van der Goot begaat schandalige blunder bij moment tussen Ten Hag en gehandicapte fan

Wytse van der Goot heeft zaterdagmiddag tijdens de prijsuitreiking van de FA Cup-finale tussen Manchester City en Manchester United (2-1) een modderfiguur geslagen. Nadat Erik ten Hag zijn verliezersmedaille had opgehaald en vanaf het balkon van Wembey naar beneden liep, had de manager van United even contact met een gehandicapte supporter. Van der Goot noemde de gehandicapte supporter ‘een gek’. Even later maakte de commentator van Ziggo Sport excuses.

Het moment tussen Ten Hag en de gehandicapte supporter was hartverwarmend. De ex-trainer van Ajax nam even de tijd voor de supporter en gaf hem zelfs een hand. Van der Goot schatte het moment echter totaal niet op waarde. “Wat gebeurt hier nou? En hoe komt die gek in de buurt van Erik ten Hag?”, vroeg de commentator zich hardop af. “Dat zag eruit alsof er al een paar pints (biertje, red.) in zitten.”

Het commentaar van Van der Goot leidde direct tot een stortvloed aan kritiek, onder andere op Twitter. Van der Goot excuseerde zich vervolgens live op televisie, twee minuten later. “De jongen die bij Ten Hag stond… daar was helemaal niks mee aan de hand. Dus daarvoor in ieder geval welgemeende excuses van mijn kant. Dat was geen vreemd moment: dat was juist een heel mooi moment. Excuses nogmaals daarvoor.”

Hoe komt die gek bij hem in de buurt?? Was een jongen met een beperking... schaam je diep wytse...#ziggosport — Bryan van der bijl (@bijl_bryan) June 3, 2023