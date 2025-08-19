Opvallende claim: ‘Wytse van der Goot klaar met Van Basten bij Rondo’

Nico Dijkshoorn is helemaal klaar Marco van Basten als analist. De oud-spits maakt volgens de columnist van Voetbal International met zijn houding duidelijk ‘voetbal te haten’. Zelfs Wytse van der Goot, presentator van Ziggo Sport-programma Rondo, zou het gehad hebben met Van Basten.

Van Basten fungeert tijdens het voetbalseizoen op maandagavonden als vaste analist bij Rondo. Bij de terugkeer van het programma – vorige week – maakte de voormalig topspits geen goede indruk. “Marco van Basten haat voetbal. Niet een beetje, maar met alles wat hij in zich heeft. Te lang heeft het zijn dagritme bepaald. Dat was allemaal nog wel vol houden toen hij zelf lekker in het weekend mocht draaien, stiften en dartelen op fris ruikend gras, maar vanaf het moment dat Marco naar de rafelrandjes van het voetbal werd gemanoeuvreerd is het mis gegaan”, begint Dijkshoorn.

“Ik keek een week geleden naar de eerste uitzending van Rondo, de voetbaltalkshow op Ziggo Sport, en het deed mij werkelijk pijn. Een seizoen geleden waren de vreemde stiltes, de wezenloze blikken en het verongelijkte gemompel van Marco al niet meer om te harden, maar nu leek alles wat er nog aan voetbalbeleving in zijn lichaam zat naar de enkels te zijn gezakt”, vervolgt de columnist.

Dijkshoorn haalt aan dat Van Basten bijvoorbeeld totaal niet op de hoogte was over de situatie bij Vitesse, geen enkele Eredivisie-speler kende en meerdere keren ‘slaperig voor zich uit zat te pruttelen over vroeger’. “Ik vind, en ik spreek denk ik ook namens Marco zelf, dat dit moet stoppen. Het is ondragelijk om iedere week te moeten kijken maar een wereldberoemde ex-voetballer die met zichtbare tegenzin wat geld bij elkaar zit te harken aan een tafel vol gegeneerde andere ex-voetballers.”

‘Ook Wytse van der Goot klaar met Van Basten’

Dijkshoorn claimt zelfs dat Rondo-presentator Van der Goot niet blij is met de houding van Van Basten. “Wat het allemaal zo vreselijk pijnlijk maakt, is dat alles wat ik hier nu heb opgeschreven precies zo wordt ervaren door Wytse van der Goot, de presentator van het programma Rondo”, schrijft hij.

“Hij doet werkelijk zijn best om Marco iedere uitzending bij de les te houden, maar dat gebeurt helaas met een kilo of zes te veel onderdanigheid. Laat ik het gewoon zeggen zoals ik het ervaar: alle mensen aan tafel bij Rondo behandelen Marco alsof hij al jarenlang wat voor zich uit zit te mompelen in bejaardenhuis Ooit Heel Gelukkig”, sluit hij af.