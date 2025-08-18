Van Basten over bewierookte Tijjani Reijnders: ‘Geen bijzonder goede speler’

Marco van Basten vindt ‘geen bijzonder goede speler’. De bejubelde middenvelder van Manchester City beleefde afgelopen weekend een uitstekend debuut, maar heeft de analist van Ziggo Sport nog niet weten overtuigen. Zo blijkt uit de uitzending van Rondo.

Reijnders maakte zaterdag zijn officiële debuut in het shirt van Manchester City en speelde direct de sterren van de hemel. De middenvelder, die overkwam van AC Milan, was goed voor een goal en een assist in de met 0-4 gewonnen wedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers. Dat kwam op complimenten te staan van onder meer Johan Derksen.

Artikel gaat verder onder video

Van Basten wil echter nog niet meteen aansluiten in de polonaise. “Als hij op het veld staat, lijkt het of hij blij is. Die vreugde straalt hij uit en die is aanstekelijk bij de hele ploeg, maar ik vind hem eigenlijk geen bijzonder goede speler”, zegt de oud-voetballer bij Rondo. “Maar hij past precies in zo’n team als Manchester City.”

Hij vervolgt: “Afgelopen zaterdag was hij bijna Man of the Match.” Wytse van der Goot attendeert de analist op het feit dat Reijnders inderdaad Man of the Match was. “Oh, dat weet ik niet. Maar ik moet eerlijk zeggen dat hij mij elke keer weer verbaast. Ik had niet verwacht dat hij gelijk zó aanwezig zou zijn", reageert Van Basten.