Engelse media maken Reijnders waanzinnig compliment na laatste oefenduel Manchester City

Tijjani Reijnders viert een treffer in de vriendschappelijke wedstrijd tussen Manchester City en Palermo
Foto: © Imago
Frank Hoekman
10 augustus 2025, 09:23

De Engelse media zijn onder de indruk van Tijjani Reijnders. De Oranje-international had in de laatste oefenwedstrijd van Manchester City voor de start van de Premier League maar een helft nodig om zich met twee doelpunten te presenteren als 'beste zomeraanwinst' van de Engelse grootmacht.

Reijnders begon zaterdag op de bank in het Renzo Barbera-stadion, waar de ploeg van Pep Guardiola het opnam tegen Palermo. Vanuit de dug-out zag de Nederlander hoe superspits Erling Haaland verantwoordelijk was voor een 0-1 voorsprong bij rust. Guardiola bracht in het tweede bedrijf zowel Reijnders als Nathan Aké binnen de lijnen.

Na een uur spelen tekende de oud-speler van onder meer AZ en AC Milan met een bekeken schot in de verre hoek voor de 0-2. In de slotfase was Reijnders opnieuw trefzeker. Een loopactie van de Nederlander werd op waarde geschat door het door Ajax begeerde supertalent Divine Mukasa, die de bal fraai klaarlegde en zag hoe Reijnders zijn tweede van de avond maakte: 0-3.

Het Manchester Evening News geeft Reijnders samen met rechtsback Rico Lewis het hoogste cijfer van alle Manchester City-spelers voor zijn optreden in Palermo. De Nederlander krijgt een 8, de lokale krant maakt hem bovendien een groot compliment: "Hij lijkt de beste zomeraankoop tot nu toe", aldus de krant. Ook de Daily Mail is onder de indruk van Reijnders: "Hij heeft op Sicilië bewezen wat een waardevolle speler hij kan zijn", meent de tabloid.

Fabrizio Romano komt plots met groot Ajax-nieuws over Divine Mukasa

Napoli-speler Noa Lang

'Napoli nog niet uitgeshopt en aast op peperdure concurrent voor Lang'

'Manchester City gaat man van 372 wedstrijden verkopen, Galatasaray in de markt'

‘Manchester City gaat man van 372 wedstrijden verkopen, Galatasaray in de markt’

Tijjani Reijnders

Tijjani Reijnders
Team: Man City
Leeftijd: 27 jaar (29 jul. 1998)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2024/2025
Milan
37
10
2023/2024
Milan
36
3
2022/2023
AZ
34
3
2021/2022
AZ
36
6

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
11
Leeds
0
0
0
12
Liverpool
0
0
0
13
Man City
0
0
0
14
Man Utd
0
0
0
15
Newcastle
0
0
0

