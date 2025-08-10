Engelse media maken Reijnders waanzinnig compliment na laatste oefenduel Manchester City

De Engelse media zijn onder de indruk van . De Oranje-international had in de laatste oefenwedstrijd van Manchester City voor de start van de Premier League maar een helft nodig om zich met twee doelpunten te presenteren als 'beste zomeraanwinst' van de Engelse grootmacht.

Reijnders begon zaterdag op de bank in het Renzo Barbera-stadion, waar de ploeg van Pep Guardiola het opnam tegen Palermo. Vanuit de dug-out zag de Nederlander hoe superspits Erling Haaland verantwoordelijk was voor een 0-1 voorsprong bij rust. Guardiola bracht in het tweede bedrijf zowel Reijnders als Nathan Aké binnen de lijnen.

Artikel gaat verder onder video

Na een uur spelen tekende de oud-speler van onder meer AZ en AC Milan met een bekeken schot in de verre hoek voor de 0-2. In de slotfase was Reijnders opnieuw trefzeker. Een loopactie van de Nederlander werd op waarde geschat door het door Ajax begeerde supertalent Divine Mukasa, die de bal fraai klaarlegde en zag hoe Reijnders zijn tweede van de avond maakte: 0-3.

Het Manchester Evening News geeft Reijnders samen met rechtsback Rico Lewis het hoogste cijfer van alle Manchester City-spelers voor zijn optreden in Palermo. De Nederlander krijgt een 8, de lokale krant maakt hem bovendien een groot compliment: "Hij lijkt de beste zomeraankoop tot nu toe", aldus de krant. Ook de Daily Mail is onder de indruk van Reijnders: "Hij heeft op Sicilië bewezen wat een waardevolle speler hij kan zijn", meent de tabloid.