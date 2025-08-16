Live voetbal 4

Reijnders laat briljante dingen zien bij Premier League-debuut: koningskoppel met Haaland

Dominic Mostert
16 augustus 2025, 19:13   Bijgewerkt: 19:56

Tijjani Reijnders beleeft een ijzersterk Premier League-debuut bij Manchester City. De Nederlander leidde met een prachtige actie de 0-1 van Erling Haaland in tegen Wolverhampton Wanderers en was drie minuten later zelf verantwoordelijk voor de 0-2. Vervolgens gaf hij ook een assist op Haaland bij de 0-3.

De van AC Milan overgekomen spelmaker liet zich vorige week al gelden met twee goals in de oefenwedstrijd tegen Palermo (0-2 zege) en laat het ook zien in de Premier League. Met een prachtige individuele actie en dieptebal Rico Lewis leidde hij de 0-1 van Haaland in; daarna schoot hij zelf beheerst raak op aangeven van Oscar Bobb. In de tweede helft legde Reijnders de bal terug voor Haaland, die er 0-3 van maakte.

