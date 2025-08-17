‘Sensationele’ Reijnders na geweldig PL-debuut direct vergeleken met City-iconen

debuteerde zaterdag namens Manchester City in de Premier League. Dit deed hij met onder meer een doelpunt en een assist. De Britse pers noemt hem nu al de opvolger van en schaart hem in hetzelfde rijtje als Sergio Agüero.

Reijnders debuteerde zaterdag in de Premier League op bezoek bij Wolverhampton Wanderers (0-4 zege) en maakte met een doelpunt en assist direct indruk. “Hij was sensationeel”, begon Alan Shearer bij Match of the Day. “Hij speelde de perfecte wedstrijd voor een middenvelder. Het was waanzinnig hoe goed hij was. Alles wat hij deed was goed. Zijn techniek aan de bal, zijn loopacties zonder bal.” De oud-spits zag Reijnders de wedstrijd volledig ‘controleren’. “Als hij een goede pass gaf was hij altijd direct weer in beweging, wat hem een nachtmerrie maakt om tegen te spelen.”

Van de Express krijgt Reijnders een 10 voor zijn optreden in het Molineux Stadium. “Hij liet bij zijn Premier League-debuut direct een masterclass zien”, klinkt het. “Reijnders bracht precies wat City vorig seizoen miste in het middenveld, waar hij direct in paste na zijn transfer van AC Milan.” De krant geeft aan dat de Nederlander pas de tweede speler is die bij zijn Premier League-debuut zowel een doelpunt als assist voor zijn rekening nam. “De andere? Sergio Agüero.”

Ook The Sun maakt een vergelijking met een iconische oud-speler van Manchester City. “Reijnders kondigt zichzelf aan als de vervanger van De Bruyne terwijl de nieuwelingen de show stelen”, kopt de krant. Ook Manchester Evening News is vol lof voor Reijnders en benadrukt dat hij de ‘show stal’. “Hij veranderde een moeizame start in een masterclass met briljante bijdragen aan drie doelpunten. Wat een transfer”, klinkt het van de lokale krant, die hem een 9 geeft.