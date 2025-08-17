Live voetbal

‘Sensationele’ Reijnders na geweldig PL-debuut direct vergeleken met City-iconen

Manchester City-middenvelder Tijjani Reijnders
Foto: © Imago
3 reacties
Niels Hassfeld
17 augustus 2025, 09:36

Tijjani Reijnders debuteerde zaterdag namens Manchester City in de Premier League. Dit deed hij met onder meer een doelpunt en een assist. De Britse pers noemt hem nu al de opvolger van Kevin De Bruyne en schaart hem in hetzelfde rijtje als Sergio Agüero.

Reijnders debuteerde zaterdag in de Premier League op bezoek bij Wolverhampton Wanderers (0-4 zege) en maakte met een doelpunt en assist direct indruk. “Hij was sensationeel”, begon Alan Shearer bij Match of the Day. “Hij speelde de perfecte wedstrijd voor een middenvelder. Het was waanzinnig hoe goed hij was. Alles wat hij deed was goed. Zijn techniek aan de bal, zijn loopacties zonder bal.” De oud-spits zag Reijnders de wedstrijd volledig ‘controleren’. “Als hij een goede pass gaf was hij altijd direct weer in beweging, wat hem een nachtmerrie maakt om tegen te spelen.”

Artikel gaat verder onder video

Van de Express krijgt Reijnders een 10 voor zijn optreden in het Molineux Stadium. “Hij liet bij zijn Premier League-debuut direct een masterclass zien”, klinkt het. “Reijnders bracht precies wat City vorig seizoen miste in het middenveld, waar hij direct in paste na zijn transfer van AC Milan.” De krant geeft aan dat de Nederlander pas de tweede speler is die bij zijn Premier League-debuut zowel een doelpunt als assist voor zijn rekening nam. “De andere? Sergio Agüero.”

Ook The Sun maakt een vergelijking met een iconische oud-speler van Manchester City. “Reijnders kondigt zichzelf aan als de vervanger van De Bruyne terwijl de nieuwelingen de show stelen”, kopt de krant. Ook Manchester Evening News is vol lof voor Reijnders en benadrukt dat hij de ‘show stal’. “Hij veranderde een moeizame start in een masterclass met briljante bijdragen aan drie doelpunten. Wat een transfer”, klinkt het van de lokale krant, die hem een 9 geeft.

➡️ Meer Manchester City nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Tijjani Reijnders viert een treffer in de vriendschappelijke wedstrijd tussen Manchester City en Palermo

Reijnders laat briljante dingen zien bij Premier League-debuut: koningskoppel met Haaland

  • Gisteren, 19:13
  • Gisteren, 19:13
Screenshot van Robin Roefs

Koeman kijkt ogen uit: twee Nederlanders schitteren in Premier League, publiek zingt luidkeels

  • Gisteren, 18:06
  • Gisteren, 18:06
Screenshot van Richarlison

Prachtig: Kudus stuurt Hartman het bos in, Richarlison scoort met halve omhaal

  • Gisteren, 17:24
  • Gisteren, 17:24
0 3 reacties
Reageren
3 reacties
Copa
1.912 Reacties
705 Dagen lid
22.368 Likes
Copa
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

Ik gun hem alle succes, maar ik vind het voorbarig om hem nu al te overladen met superlatieven

Fonkie
14 Reacties
4 Dagen lid
65 Likes
Fonkie
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Nederland op weg naar de wereldtitel. We komen eraan hè.

PSV bril!
139 Reacties
199 Dagen lid
507 Likes
PSV bril!
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

Heerlijke voetballer! Briljante speler en altijd met een lach. Kan ik echt van genieten en vooral als ie een oranje shirt aan heeft 😁

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Copa
1.912 Reacties
705 Dagen lid
22.368 Likes
Copa
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

Ik gun hem alle succes, maar ik vind het voorbarig om hem nu al te overladen met superlatieven

Fonkie
14 Reacties
4 Dagen lid
65 Likes
Fonkie
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Nederland op weg naar de wereldtitel. We komen eraan hè.

PSV bril!
139 Reacties
199 Dagen lid
507 Likes
PSV bril!
Link gekopieerd!
    1
    + 1
avatar

Heerlijke voetballer! Briljante speler en altijd met een lach. Kan ik echt van genieten en vooral als ie een oranje shirt aan heeft 😁

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM

Net binnen

Meer nieuws

Wolves - Man City

0 - 4
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Premier League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Tijjani Reijnders

Tijjani Reijnders
Team: Man City
Leeftijd: 27 jaar (29 jul. 1998)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Man City
1
0
2024/2025
Milan
37
10
2023/2024
Milan
36
3
2022/2023
AZ
34
3

Meer info

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
1
Man City
1
4
3
2
Sunderland
1
3
3
3
Tottenham
1
3
3
4
Liverpool
1
2
3
5
Brighton
1
0
1

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel