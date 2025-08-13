Live voetbal

Balende Donnarumma op weg naar PSG-uitgang, nieuwe club lijkt al bekend

Gianluigi Donnarumma in het shirt van Paris Saint-Germain
Foto: © Imago
Frank Hoekman
13 augustus 2025, 09:13

Gianluigi Donnarumma staat na vier jaar voor een vertrek bij Paris Saint-Germain. De boomlange Italiaanse keeper neemt met een emotioneel statement op X alvast afscheid van de fans van de Parijzenaars en zijn medespelers. Donnarumma lijkt zijn loopbaan voort te gaan zetten in Engeland.

PSG nam de inmiddels 26-jarige Donnarumma in de zomer van 2021 transfervrij over van AC Milan. Met de Franse grootmacht werd de Italiaan vier keer landskampioen en won hij afgelopen seizoen de Champions League. Zijn vertrek uit Parijs zit er echter al een tijdje aan te komen: Donnarumma's contract loopt in de zomer van 2026 af en gesprekken over een verlenging liepen op niets uit. In de persoon van Lucas Chevalier (LOSC Lille) trok PSG inmiddels een nieuwe keeper aan. Donnarumma behoort al niet eens meer tot de wedstrijdselectie van trainer Luis Enrique, die het vanavond (woensdag) tegen Europa League-winnaar Tottenham Hotspur opneemt in de strijd om de Europese Super Cup.

Artikel gaat verder onder video

In een uitgebreid statement op X richt Donnarumma zich tot de supporters van PSG. "Helaas heeft iemand besloten dat ik geen deel meer uit mag maken van de groep en bij mag dragen aan het succes van het team. Ik ben teleurgesteld en ontmoedigd", schrijft de Italiaan. "Ik hoop dat ik de kans krijg om de fans in het Parc des Princes nog één keer in de ogen te kijken en afscheid te nemen zoals het zou moeten. Als dat niet gebeurt, wil ik dat jullie weten dat jullie steun en affectie de wereld voor mij betekenen en dat ik dat nooit zal vergeten." Ook zijn ploeggenoten ('mijn tweede familie') worden bedankt door de keeper: "Jullie zullen altijd mijn broeders zijn", schrijft Donnarumma.

Donnarumma lijkt zijn loopbaan voort te gaan zetten in de Premier League. De sluitpost werd eerder deze zomer al gelinkt aan Manchester United en Chelsea, maar heeft volgens het gezaghebbende L'Équipe inmiddels een persoonlijk akkoord bereikt met Manchester City. De blauwe club uit Manchester zal er nog wel uit moeten zien te komen met PSG, dat ondanks het nog maar een jaar doorlopende contract zo'n vijftig miljoen euro voor Donnarumma zou verlangen. In het Etihad Stadium moet Donnarumma de opvolger van Ederson Morães worden. De Braziliaan staat op zijn beurt in de belangstelling van Galatasaray.

Lees ook:
Tijjani Reijnders viert een treffer in de vriendschappelijke wedstrijd tussen Manchester City en Palermo

Engelse media maken Reijnders waanzinnig compliment na laatste oefenduel Manchester City

  • zo 10 augustus, 09:23
  • 10 aug. 09:23
Fabrizio Romano komt plots met groot Ajax-nieuws over Divine Mukasa

  • za 9 augustus, 11:06
  • 9 aug. 11:06
Achraf Hakimi

Achraf Hakimi riskeert celstraf van 15 jaar, Le Parisien meldt gruwelijke details

  • vr 1 augustus, 19:33
  • 1 aug. 19:33
