Derksen diep onder de indruk van Oranje-international: ‘Hij is echt geweldig’

Johan Derksen bij Vandaag Inside
Foto: © Vandaag Inside
Niels Hassfeld
18 augustus 2025, 16:07

Johan Derksen is enorm onder de indruk van de ontwikkeling van Tijjani Reijnders. De Oranje-international debuteerde afgelopen weekend in de Premier League met Manchester City en was volgens Derksen ‘de ster van het veld’.

Reijnders maakte begin deze zomer voor een bedrag van 55 miljoen euro exclusief bonussen de overstap van AC Milan naar Manchester City. Hoewel hij op het WK voor clubs zijn officiële debuut al had gemaakt, kwam de middenvelder afgelopen weekend voor het eerst in actie in de Premier League. Op bezoek bij Wolverhampton Wanderers (0-4) nam de Nederlander een doelpunt en een assist voor zijn rekening en speelde hij verder een weergaloze wedstrijd, wat hem op veel lof van de Britse pers kwam te staan.

Ook Derksen is onder de indruk van de manier waarop Reijnders zich profileert in Manchester. “Ik was dit weekend echt onder de indruk van Reijnders”, begint de oud-voetballer in zijn podcast Groeten uit Grolloo. “Ik heb naar hem zitten kijken bij Manchester City en hij was de ster van het veld. Dat valt niet mee in zo’n sterrenteam, want er lopen alleen maar internationals.”

“Hij is echt een geweldige middenvelder”, gaat Derksen verder, die ook alle lof uit Engeland heeft meegekregen. “Bij de BBC raakten ze niet over hem uitgesproken.” Henk Kuipers stelt vervolgens dat Reijnders in aanloop naar de competitiestart geen eerste keuze was. “Je bent bij Manchester City nooit eerste keuze. De concurrentie is dodend daar, dat is echt verschrikkelijk”, reageert Derksen weer. “Maar hij heeft het hartstikke goed gedaan.”

