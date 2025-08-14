Marco van Basten wil één voetbalonderdeel nooit meer zien: 'Ik ga de FIFA bellen'

Marco van Basten en Theo Janssen zijn beiden niet gecharmeerd van verlengingen. Dat blijkt uit de nabeschouwing van Paris Saint-Germain - Tottenham Hotspur (PSG winst na strafschoppen, red.) op Ziggo Sport. Van Basten wil eigenlijk nooit meer een verlenging zien.

PSG streed woensdag met Tottenham om de Europese Super Cup, de wedstrijd tussen de Champions League-winnaar en de Europa League-winnaar. De Premier League-club leek lange tijd op een overtuigende overwinning af te stevenen, maar zakte tijdens de tweede helft wel heel ver in. Uiteindelijk maakte Paris een 2-0 achterstand goed via late goals van invallers Kang-In Lee en Gonçalo Ramos.

Artikel gaat verder onder video

Dit Super Cup-duel kreeg vervolgens geen verlenging als vervolg, maar draaide direct uit op penalty's. Daarin waren de Parijzenaren de sterkste. Van Basten en Janssen genoten ervan dat er geen verlenging aan te pas kwam in deze wedstrijd, aangezien die toch vaak qua amusementswaarde tegenvallen. "Heerlijk!", zegt San Marco. De analist hoopt dat dit vaker het geval zal zijn in de toekomst. "Ik ga de FIFA bellen', belooft hij nog.

Collega-analist Janssen is het met hem eens. "Afschaffen. Er worden al zoveel wedstrijden gespeeld, en op die halve uurtjes extra zit niemand te wachten. Dus gelijk penalty's." De Vitesse-man deelt ook nog een interessante manier waarop strafschoppenseries nog intenser worden. "Je moet gelijk de spanning erin gooien: als je mist en de volgende raak schiet, is het klaar. Je hoeft dan dus geen vijf penalty's te nemen. De druk ligt al hoog, maar moet nog hoger komen te liggen."