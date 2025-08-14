Live voetbal 5

Marco van Basten wil één voetbalonderdeel nooit meer zien: 'Ik ga de FIFA bellen'

Marco van Basten aan tafel bij Ziggo Sport
Foto: © Ziggo Sport
1 reactie
Mingus Niesten
14 augustus 2025, 18:17

Marco van Basten en Theo Janssen zijn beiden niet gecharmeerd van verlengingen. Dat blijkt uit de nabeschouwing van Paris Saint-Germain - Tottenham Hotspur (PSG winst na strafschoppen, red.) op Ziggo Sport. Van Basten wil eigenlijk nooit meer een verlenging zien.

PSG streed woensdag met Tottenham om de Europese Super Cup, de wedstrijd tussen de Champions League-winnaar en de Europa League-winnaar. De Premier League-club leek lange tijd op een overtuigende overwinning af te stevenen, maar zakte tijdens de tweede helft wel heel ver in. Uiteindelijk maakte Paris een 2-0 achterstand goed via late goals van invallers Kang-In Lee en Gonçalo Ramos.

Artikel gaat verder onder video

Dit Super Cup-duel kreeg vervolgens geen verlenging als vervolg, maar draaide direct uit op penalty's. Daarin waren de Parijzenaren de sterkste. Van Basten en Janssen genoten ervan dat er geen verlenging aan te pas kwam in deze wedstrijd, aangezien die toch vaak qua amusementswaarde tegenvallen. "Heerlijk!", zegt San Marco. De analist hoopt dat dit vaker het geval zal zijn in de toekomst. "Ik ga de FIFA bellen', belooft hij nog.

Collega-analist Janssen is het met hem eens. "Afschaffen. Er worden al zoveel wedstrijden gespeeld, en op die halve uurtjes extra zit niemand te wachten. Dus gelijk penalty's." De Vitesse-man deelt ook nog een interessante manier waarop strafschoppenseries nog intenser worden. "Je moet gelijk de spanning erin gooien: als je mist en de volgende raak schiet, is het klaar. Je hoeft dan dus geen vijf penalty's te nemen. De druk ligt al hoog, maar moet nog hoger komen te liggen."

➡️ Meer UEFA- en FIFA-nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Paris Saint-Germain - Tottenham Hotspur

PSG - Tottenham op tv: hoe laat en waar wordt de wedstrijd uitgezonden?

  • Gisteren, 20:30
  • Gisteren, 20:30
Gianluigi Donnarumma in het shirt van Paris Saint-Germain

Balende Donnarumma op weg naar PSG-uitgang, nieuwe club lijkt al bekend

  • Gisteren, 09:13
  • Gisteren, 09:13
Son Tottenham

Emotionele beelden: Spurs-periode Son na tien jaar officieel ten einde

  • zo 3 augustus, 15:24
  • 3 aug. 15:24
0 1 reactie
Reageren
1 reactie
dilima1966
2.550 Reacties
794 Dagen lid
15.840 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Nou Marco de fifa neemt je ook niet meer serieus gewoon blijven golfen

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

dilima1966
2.550 Reacties
794 Dagen lid
15.840 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

Nou Marco de fifa neemt je ook niet meer serieus gewoon blijven golfen

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM

Net binnen

Meer nieuws

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel