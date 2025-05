UEFA begaat enorme blunder na EL-finale

De UEFA heeft woensdagavond enorm geblunderd rondom de finale van de Europa League tussen Tottenham Hotspur en Manchester United. De Londenaren wonnen het duel met 1-0 door een doelpunt van Brennan Johnson. Na afloop had de UEFA echter te weinig medailles voor de winnaar, waardoor enkele sterren van Tottenham er geen in ontvangst mochten nemen.

Tottenham Hotspur wist woensdagavond in Bilbao een einde te maken aan de langdurige prijzendroogte. Een doelpunt van Johnson en een wereldredding van Micky van de Ven in de finale van de Europa League was voor de ploeg van Ange Postecoglou genoeg om de eerste prijs in zeventien jaar te pakken. De laatste Europese triomf van Spurs was zelfs in 1984, 41 jaar geleden. Destijds werd beslag gelegd op de UEFA Cup, de voorloper van de Europa League.

LEES OOK: Van de Ven haalt gram na Europa League-winst: 'Wanneer je naar Spurs komt...'

Na afloop van de wedstrijd stonden de spelers van Tottenham klaar om een medaille in ontvangst te nemen van de bazen van de UEFA, maar daarbij kwamen ze voor een onaangename verrassing te staan. De Europese voetbalbond had namelijk onvoldoende winnaarsmedailles meegenomen naar het San Mamés. Daardoor bleven een aantal sterspelers van de Londenaren zonder persoonlijk aandenken achter.

LEES OOK: Engelse kranten komen superlatieven tekort voor 'Superman' Micky van de Ven

Voordat aanvoerder Heung-Min Son de trofee in ontvangst neemt van UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin, is te zien dat hij geen medaille krijgt van de bestuurder. Vervolgens is hij een van de weinigen zonder medaille terwijl hij met zijn ploeggenoten de beker omhooghoudt. Op de beelden is ook te zien dat onder meer Cristian Romero en Rodrigo Bentancur geen medaille hebben ontvangen. De verwachting is dat Tottenham in de komende dagen wat extra medailles zal kunnen regelen bij de UEFA, zodat alle Europa League-winnaars een persoonlijk aandenken hebben aan de historische zege.

THE FIRST TIME IN SEVENTEEN YEARS 🏆



A TROPHY FOR TOTTENHAM HOTSPUR AT LONG LAST 🤩 pic.twitter.com/nnIv54vXip — Football on TNT Sports (@footballontnt) May 21, 2025

