Van de Ven haalt gram na Europa League-winst: 'Wanneer je naar Spurs komt...'

is door het dolle heen nadat hij met Tottenham Hotspur de Europa League heeft gewonnen. In de finale wisten de Spurs met 1-0 te winnen van Manchester United, waardoor er voor de Londenaren een einde kwam aan aan een prijzendroogte van zeventien jaar.

In een chaotische finale kwam Tottenham Hotspur vlak voor rust op een 1-0 voorsprong via Brennan Johnson. Na rust draaide Manchester United de duimschroeven aan en was het meermaals dichtbij een gelijkmaker. Na 68 minuten kregen The Red Devils misschien wel de grootste kans op de 1-1, na mistasten van Guglielmo Vicario. Maar toen was daar Van de Ven, die schitterend redding wist te brengen op de doellijn.

"Ik heb hem nog niet teruggezien, maar ik hoorde van mensen dat hij goed was. Maar het is heel lekker", aldus de dolblije Van de Ven na afloop in gesprek met Sam van Royen van Ziggo Sport. "Ik viel nog hard op het kunstgras volgens mij, dat deed pijn. Maar het was het waard. Dus dat is goed."

Van de Ven komt superlatieven tekort en noemt het 'niet normaal' dat hij een prijs heeft gewonnen met Spurs. "Wanneer je naar Spurs komt, maakt iedereen grappen dat je geen prijzen gaat winnen. Nu laat je het tegendeel zien. Ik ben ongelooflijk blij en ongelooflijk trots. We hebben een zwaar seizoen gehad. Grof gezegd heb ik gewoon een rotseizoen gehad met blessures, maar hier doe je het voor."

Door het winnen van de Europa League mag Tottenham Hotspur zich, ondanks een zeventiende plaats in de Premier League, melden in de Champions League volgend seizoen. "Eerlijk, daar had ik nog niet eens aan gedacht. Dat is ook wel een keer lekker. Het wordt voor mij de eerste keer Champions League. Het was een ongekend seizoen, maar volgend seizoen moeten we het beter doen."

Van de Ven is na de Europa League-winst in ieder geval van plan om flink los te gaan. "Ik denk dat ze me morgenochtend pas weer zien, als we terugvliegen", besluit hij met een grote glimlach op zijn gezicht.

