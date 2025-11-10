'Droom' Wytse van der Goot spat uiteen: Rijkaard wijst uitnodiging Rondo af

Frank Rijkaard zit niet te wachten op aandacht vanuit de media, zo vertelt Marco van Basten maandagavond bij Rondo. Wytse van der Goot ziet Rijkaard ontzettend graag aanschuiven bij het programma van Ziggo Sport, maar de oud-middenvelder heeft daar geen trek in.

In tegenstelling tot Ruud Gullit en Van Basten schuift Milan-icoon Rijkaard nooit aan in talkshows. “Dat is natuurlijk onze grote droom”, begint Van der Goot. Van Basten schudt het hoofd. “Ook niet als jij het aan hem vraagt?", zegt Rafael van der Vaart tegen Van Basten.

“Ik heb het hem gevraagd. Frank is gezellig en leuk en heeft heel veel meegemaakt. Hij kan fantastisch vertellen en heeft humor, maar hij wil het niet", legt de analist uit. “Frank heeft het druk en geen behoefte aan publiciteit. Hij vermaakt zich prima. We doen regelmatig dingen samen, gisteren hebben we nog gepadeld", aldus Van Basten.