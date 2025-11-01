Boulahrouz komt met onthulling over Rondo: ‘Als je Van Basten heet, kun je alles maken’

Marco van Basten is als analist veelvuldig te zien bij voetbalpraatprogramma’s. Waar collega’s voorafgaand aan de show langs de visagist gaan, wil de oud-voetballer daar niets van weten. Dat vertelt Khalid Boulahrouz tegenover Voetbal International.

Met In de kleedkamer zoomt VI in op opvallende zaken achter de schermen in de voetbalwereld. Boulahrouz, die na zijn carrière als voetballer veel op televisie is te zien als analist, duikt regelmatig op bij Rondo van Ziggo Sport. Samen met namen als Wesley Sneijder, Rafael van der Vaart, Ruud Gullit en Youri Mulder analyseert hij de laatste ontwikkelingen in de voetballerij.

Artikel gaat verder onder video

Boulahrouz krijgt de vraag welke analist het langst in de visagie zit voorafgaand aan het programma van Ziggo. “We doen daar niet zo heel veel, alleen een beetje matteren zodat we niet glimmen op televisie. We zijn ook allemaal wat ouder en niet meer zo ijdel”, reageert de voormalig centrale verdediger nuchter.

Ook Marco van Basten is een bekend gezicht bij Rondo. De oud-spits, die regelmatig de headlines haalt met opvallende analyses, ontwijkt de visagist. “Marco van Basten wil dat spul trouwens niet op zijn gezicht hebben en daarom heeft hij als enige ander licht op hem staan in de studio. Als je Van Basten heet, kun je alles maken”, aldus Boulahrouz.