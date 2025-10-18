is ten tijde van zijn ernstige enkelblessure niet bang geweest dat hij zijn loopbaan een vroegtijdig einde zou krijgen, zoals in het verleden Marco van Basten overkwam. De middenvelder van FC Barcelona liep in april 2024 tijdens de Clásico tegen Real Madrid een kwetsuur op die hem veel langer dan gedacht aan de kant hield en onder meer het EK kostte.

In het duel met Real ging het mis voor Frenkie in een duel om de bal met tegenstander Federico Valverde. Hoewel in eerste instantie gecommuniceerd werd dat de enkelkwetsuur hem zo'n zes weken langs de kant zou houden, moest de middenvelder uiteindelijk tot zijn grote spijt een streep zetten door het Europees Kampioenschap met Oranje. Pas in november 2024 kon hij eindelijk zijn rentree maken.

"Niemand kon me vertellen hoe lang ik eruit zou liggen", blikt De Jong in een interview met de Spaanse krant El País terug op zijn blessure. "Ik speelde daarna niet met angst, maar met onzekerheid. Ik wist niet of dat een jaar zou duren of, nog erger nog, dat ik een operatie zou moeten ondergaan. Het was mentaal moeilijk om te managen. De onzekerheid was echt het moeilijkste. Ik was de hele dag bezig om te testen of ik vooruitging, het eerste wat ik deed als ik 's ochtends wakker werd was checken hoe het ging."

De krant vraagt De Jong vervolgens of hij bang was voor een scenario à la Van Basten, die zijn loopbaan al op 28-jarige leeftijd moest beëindigen vanwege aanhoudende enkelproblemen. "Veel mensen zeiden tegen me dat ze hoopten dat het mij niet zoals Van Basten zou vergaan", reageert De Jong. "Maar ik wist dat dat niet zou gebeuren. Ik had veel goeie dokters en fysiotherapeuten die ik vertrouwde, die zeiden: 'Het gaat tijd kosten, maar het komt goed'. Misschien ben ik alleen de eerste twee weken bang geweest voor mijn carrière, maar daarna niet meer. Mijn enige zorg was wanneer ik weer honderd procent zou zijn."