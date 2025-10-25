De overwinningstrein dendert door voor Bayern München. De ploeg van Vincent Kompany wist met 0-3 te winnen van Borussia Mönchengladbach en vestigde daarmee een nieuw overwinningsrecord.

Het lijkt erop alsof Bayern niet te verslaan is. Dit seizoen werd tot nu toe alles gewonnen, waardoor de club stevig bovenaan staat in de Bundesliga en gedeeld eerste in de Champions League. Daarnaast werd Wehen Wiesbaden, spelend in de 3. Liga, met moeite verslagen, waardoor Bayern nog actief is in de DFB-Pokal.

De Duitse krant Kicker noemt de club uit München nu ook “kilometervreter”. Die bijnaam komt niet uit het niets. Vincent Kompany heeft de speelstijl van zijn ploeg veranderd door het loopvermogen fors op te schroeven, meldt Bild. In de eerste zes wedstrijden liep het hele team al 736 kilometer. Daarnaast trokken Harry Kane en co al 1112 sprints.

Borussia Mönchengladbach makkelijke prooi

Op zaterdagmiddag won Bayern overtuigend in en tegen Borussia Mönchengladbach met 0-3. Ondanks een vroege rode kaart voor Mönchengladbach-speler Jens Castrop (negentiende minuut) kwamen de doelpunten pas in de tweede helft. Joshua Kimmich en Raphaël Guerreiro scoorden in de 64e en 67e minuut. Het pas zeventienjarige talent Lennart Karl maakte als invaller de 0-3. Bij Mönchengladbach stond Kevin Diks in de basis.

Daarmee heeft Bayern München opnieuw een record in handen. Het was de dertiende overwinning op rij in officiële competities. Daarmee evenaart de club het AC Milan van 1992, dat eveneens dertien keer op rij wist te winnen. Marco van Basten, Frank Rijkaard en Ruud Gullit speelden destijds bij de Italianen.

De ploeg uit Beieren zit dus op een indrukwekkende reeks en wil die graag vasthouden. Woensdag wacht een uitwedstrijd in de DFB-Pokal tegen FC Köln. Bayern München treft op 28 januari PSV in de Champions League.